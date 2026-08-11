«Скорее всего, подшофе»: Продюсер заступился за вляпавшуюся в скандал Нюшу

Неудачные ноты во время скандального выступления певицы Нюши могли быть связаны с тем, что артистка вышла на сцену подшофе, предположил продюсер Сергей Дворцов. Однако, по его словам, один неудачный номер не даёт оснований ставить под сомнение вокальные данные и профессионализм звезды.

Продюсер Дворцов заступился за певицу Нюшу. Видео © Пятый канал

«Видно на сцене, что она, конечно, выступила, мягко выражаясь, скорее всего, подшофе. Поэтому она где-то и не попала в ноты», — заявил эксперт в беседе с Пятым каналом.

В то же время он напомнил, что Нюша много лет остаётся заметной артисткой российской сцены, и призвал зрителей отделять критику конкретного номера от оскорблений и обвинений исполнительницы в отсутствии таланта.

Ранее Влад Соколовский признался, что когда-то у него с певицей Нюшей были отношения. По словам музыканта, влюблённым приходилось тщательно скрывать роман из-за категорического неприятия со стороны отца Нюши.