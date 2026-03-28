«Держали в лютом секрете»: Влад Соколовский раскрыл правду о романе с Нюшей

Артист Влад Соколовский спустя годы признался, что у него с певицей Нюшей были отношения. Своё откровение артист сделал в шоу «12 вопросов». По словам музыканта, влюблённым приходилось тщательно скрывать роман из-за категорического неприятия со стороны отца Нюши.

«Это правда. Мы держали это в лютом секрете, в строжайшей тайне. Это всё было по причине её родных, ей на тот момент занимался папа и папина жена, и у них была политика такая, что вообще ничего про личную жизнь, она только артистка», — рассказал Соколовский, отметив, что это было «ярко».

Артист добавил, что сейчас он поддерживает дружеские отношения с бывшей возлюбленной и с улыбкой вспоминает их прошлое.

К слову, в марте певица Нюша перестала скрывать своего возлюбленного, которым оказался диджей Влад Ханецкий. Их заметили в дубайском баре Hush — музыкант не скрывал чувств и положил руку на бедро певицы. В сторис Нюши также появился рилс от Ханецкого.