В Сети появилось фото Нюши с её новым возлюбленным

В своём личном блоге артистка также опубликовала рилс, где Ханецкий играет на пианино. Эти отношения — первые публичные после разрыва с Игорем Сивовым, от которого у Нюши остались двое детей: дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.

А ранее дочь телеведущей Даны Борисовой — Полина — рассказала, как в детстве пыталась спасти мать от наркотической зависимости. По словам Полины, мать часто находилась в состоянии опьянения в соседней комнате, а она сама пыталась её спасать, не давая напиться и выгоняя дилеров. При этом безразличие Борисовой однажды довело её до мыслей о суициде, однако она вовремя остановилась.