Певица Нюша заявила, что вернётся к корням и снова станет Анной

Певица Нюша намерена снова стать Анной и вернуть себе имя, которое носила до начала карьеры. Об этом артистка рассказала Пятому каналу в эфире утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

Нюша рассказала, что хочет вернуть себе своё имя. Видео © Пятый канал

«Я понимаю, что я хочу, хочу имя Анна снова вернуть», — сказала исполнительница.

Нюша напомнила, что официально сменила имя в 17 лет, когда участвовала в конкурсе одного из известных телеканалов. При этом ещё тогда артистка не была уверена, что останется Нюшей навсегда.

«На самом деле, я вообще, ну, говорила даже об этом в интервью раньше, что я не знаю, на какое, ну, на какой период, на какой отрезок времени я буду Нюшей… Я поменяла имя, получается, в 17 лет, когда вот в конкурсе участвовала известного канала», — рассказала певица.

Теперь исполнительница, по её словам, хочет вернуться «к корням». Во время разговора ведущие пошутили о совпадении её имени с персонажем «Смешариков», после чего Нюша вспомнила, что когда-то этот вопрос действительно имел юридическое значение.

Артистка пояснила, что использование «Нюши» только как сценического псевдонима могло вызвать претензии со стороны правообладателей мультсериала. Поэтому в своё время она официально сменила имя и паспортные данные.

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