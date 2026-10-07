Жена Стаса Михайлова подогрела слухи об измене певца с подругой

Инна Михайлова вновь дала подписчикам повод обсуждать причины разлада со Стасом Михайловым. Супруга артиста опубликовала в соцсетях несколько роликов, которые пользователи восприняли как намёк на возможную измену певца с её подругой.

Сначала Инна сделала репост песни Елены Ваенги о неверной подруге, разрушившей чужую семью. Затем в её блоге появился ролик, героиня которого рассуждает о предательстве и признаётся, что скрывает свои переживания от матери, чтобы не причинять ей боль.

При этом сама Михайлова прямо не заявляла, что муж ей изменил, и не называла человека, которому посвящены публикации. Более того, ещё в сентябре на фоне слухов о романе певца с его помощницей Инна публично писала: «Измен не было!!!»

О проблемах в семье стало известно 21 сентября. Тогда Инна сообщила, что они со Стасом «больше не вместе», назвала супруга «человеком-фейком» и дистанцировалась от его нынешнего образа.

На фоне семейного кризиса Инна продолжает публично реагировать и на карьеру мужа. 4 октября она выложила кадры выступления Михайлова во Владивостоке с подписью «Почти в пустом зале», что вновь вызвало обсуждения отношений супругов.