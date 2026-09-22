«Это их проблема»: Канчельскис отреагировал на разрыв бывшей жены со Стасом Михайловым

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отказался подробно комментировать расставание своей экс-супруги Инны со Стасом Михайловым. В разговоре с РИА «Новости» он дал понять, что не муссировать тему их личной жизни.

«Я эту тему не обсуждаю, это их проблема», — сказал Канчельскис.

Напомним, Инна Михайлова объявила о расставании со Стасом после почти двух десятилетий отношений. Она написала, что супруги «больше не вместе», и резко высказалась о нынешнем образе певца. Позже продюсер Сергей Дворцов подтвердил разрыв и заявил, что причиной, по его сведениям, не были измены.