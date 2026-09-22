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Опубликовано 22 сентября, 16:21

«Это их проблема»: Канчельскис отреагировал на разрыв бывшей жены со Стасом Михайловым

Канчельскис отказался обсуждать расставание бывшей жены со Стасом Михайловым

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отказался подробно комментировать расставание своей экс-супруги Инны со Стасом Михайловым. В разговоре с РИА «Новости» он дал понять, что не муссировать тему их личной жизни.

«Я эту тему не обсуждаю, это их проблема», — сказал Канчельскис.

«Остались хорошими друзьями»: Продюсер раскрыл подробности разрыва Стаса Михайлова с женой
«Остались хорошими друзьями»: Продюсер раскрыл подробности разрыва Стаса Михайлова с женой

Напомним, Инна Михайлова объявила о расставании со Стасом после почти двух десятилетий отношений. Она написала, что супруги «больше не вместе», и резко высказалась о нынешнем образе певца. Позже продюсер Сергей Дворцов подтвердил разрыв и заявил, что причиной, по его сведениям, не были измены.

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Александра Мышляева
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