Всё для тебя, но не навсегда: Жена Стаса Михайлова заявила о расставании с певцом

Инна Михайлова неожиданно заявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым. Признание появилось в её соцсетях после почти двух десятилетий отношений с певцом.





«Мы больше не вместе», — написала супруга артиста.

В нескольких публикациях она также назвала Михайлова «человеком-фейком» и дала понять, что не имеет отношения к его нынешнему образу. При этом о причинах предполагаемого разрыва Инна подробно не рассказала.

Сообщение появилось в день рождения младшей общей дочери пары Марии. 21 сентября ей исполнилось 14 лет. У супругов также есть старшая дочь Иванна.

До этого публично ничто не указывало на проблемы в семье. Михайловы регулярно появлялись вместе, публиковали семейные фотографии и посвящали друг другу тёплые посты.

Официально о разводе супруги пока не сообщали. Сам Стас Михайлов заявление Инны публично не комментировал.