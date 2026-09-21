Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 07:39

Всё для тебя, но не навсегда: Жена Стаса Михайлова заявила о расставании с певцом

Жена назвала Стаса Михайлова «человеком-фейком» и объявила о расставании

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova

Инна Михайлова неожиданно заявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым. Признание появилось в её соцсетях после почти двух десятилетий отношений с певцом.

  • Жена Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova
    Жена Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova
  • Жена Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova
    Жена Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova

Жена Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova

1 / 2

«Мы больше не вместе», — написала супруга артиста.

В нескольких публикациях она также назвала Михайлова «человеком-фейком» и дала понять, что не имеет отношения к его нынешнему образу. При этом о причинах предполагаемого разрыва Инна подробно не рассказала.

Сообщение появилось в день рождения младшей общей дочери пары Марии. 21 сентября ей исполнилось 14 лет. У супругов также есть старшая дочь Иванна.

До этого публично ничто не указывало на проблемы в семье. Михайловы регулярно появлялись вместе, публиковали семейные фотографии и посвящали друг другу тёплые посты.

Официально о разводе супруги пока не сообщали. Сам Стас Михайлов заявление Инны публично не комментировал.

Super: 51-летний режиссёр Марк Горобец расстался с 19-летней женой
Super: 51-летний режиссёр Марк Горобец расстался с 19-летней женой

Ещё летом 2025 года семья выглядела вполне благополучно: Инна показывала совместную фотосессию Стаса Михайлова с женой и дочерьми. Ранее сам певец говорил, что лучшие качества в нём появились благодаря супруге, и называл её человеком, которого никогда не предаст.

Все самые громкие истории из жизни российских и зарубежных звёзд — в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Стас Михайлов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar