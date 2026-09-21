Всё для тебя, но не навсегда: Жена Стаса Михайлова заявила о расставании с певцом
Жена назвала Стаса Михайлова «человеком-фейком» и объявила о расставании
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inamikhaylova
Инна Михайлова неожиданно заявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым. Признание появилось в её соцсетях после почти двух десятилетий отношений с певцом.
«Мы больше не вместе», — написала супруга артиста.
В нескольких публикациях она также назвала Михайлова «человеком-фейком» и дала понять, что не имеет отношения к его нынешнему образу. При этом о причинах предполагаемого разрыва Инна подробно не рассказала.
Сообщение появилось в день рождения младшей общей дочери пары Марии. 21 сентября ей исполнилось 14 лет. У супругов также есть старшая дочь Иванна.
До этого публично ничто не указывало на проблемы в семье. Михайловы регулярно появлялись вместе, публиковали семейные фотографии и посвящали друг другу тёплые посты.
Официально о разводе супруги пока не сообщали. Сам Стас Михайлов заявление Инны публично не комментировал.
Ещё летом 2025 года семья выглядела вполне благополучно: Инна показывала совместную фотосессию Стаса Михайлова с женой и дочерьми. Ранее сам певец говорил, что лучшие качества в нём появились благодаря супруге, и называл её человеком, которого никогда не предаст.
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