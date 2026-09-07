Super: 51-летний режиссёр Марк Горобец расстался с 19-летней женой

51-летний режиссёр Марк Горобец и его 19-летняя супруга, актриса Александрина Олексюк, расстались спустя менее двух лет после свадьбы. Об этом сообщает Super со ссылкой на инсайдера. Сами супруги комментировать личную жизнь отказались.

На возможный разрыв, по данным издания, указывают и изменения в соцсетях пары. Горобец и Олексюк удалили совместные фотографии, в том числе свадебные, давно не появляются вместе на публике и перестали носить обручальные кольца.

Кроме того, режиссёр больше не оставляет комментариев под публикациями супруги. Свободное время они также, судя по соцсетям, проводят раздельно: минувшим летом Горобец отдыхал в Израиле, пока Александрина занималась учёбой.

Олексюк за это время сменила и образовательную траекторию. По информации Super, она ушла с актёрского факультета НИУ ВШЭ и теперь обучается по направлению «Медиакоммуникации» в МГУ.

Горобец и Олексюк познакомились на съёмках фильма «Тур с Иванушками», где Александрина сыграла одну из главных ролей. На тот момент будущей актрисе было 16 лет. Позднее она снялась ещё в одной картине Горобца — комедии «Братья». Летом 2024 года режиссёр сделал Александрине предложение, а о помолвке пара рассказала после её совершеннолетия. Свадьбу они сыграли в Москве в декабре того же года. Тогда Горобцу было 49 лет, а его избраннице — 18.

Ещё осенью 2025 года супруги публично говорили, что довольны семейной жизнью. Горобец называл первый год брака «классным и счастливым», а Олексюк заявляла, что счастлива в отношениях.