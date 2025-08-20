«Большая радость»: 18-летняя жена Горобца поставила хейтеров на место
Актриса Олексюк призналась, что легко рассказала о браке с режиссёром Горобцом
Марк Горобец и Александрина Олексюк. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
В минувшем году режиссёр Марк Горобец шокировал публику заявлением о свадьбе с 18-летней актрисой Александриной Олексюк. На пару с большой разницей в возрасте обрушилась война хейта. Однако молодая жена звезды довольна браком и не видит проблем в своём решении.
Артистка призналась, что ей без труда далось решение рассказать подписчикам о браке с Горобцом. Олексюк также подчеркнула, что супруг принимает активное участие в развитии её творческой карьеры. Она советуется с мужем при выборе проектов.
«Для меня было большой радостью рассказать поклонникам о свадьбе и предложении Марка, а не чем-то трудным», — заключила собеседница портала «Страсти».
Напомним, в конце минувшего года Марк Горобец связал себя узами брака с 18-летней актрисой Александриной Олексюк. Видео с торжества новобрачных появились в их социальных сетях.