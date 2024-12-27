49-летний режиссёр Марк Горобец женился на 18-летней актрисе

49-летний режиссёр Марк Горобец связал себя узами брака с 18-летней актрисой Александриной Олексюк. Соответствующие видео с торжества новобрачных появились в их социальных сетях.

Марк Горобец сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной Александриной Олексюк. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / allagorobets

Одно из видео в соцсетях показала 20-летняя дочь Горобца Алла. На нём можно хорошо разглядеть элегантное короткое платье юной невесты и строгий костюм жениха.

Режиссёр Марк Горобец делает предложение 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrinaoleksyuk

В числе гостей была и Агата Муцениеце, которая снялась вместе с Олексюк в одном из фильмов Горобца. Она также поделилась в соцсетях кадрами с торжества, на которых влюбленные не отходили друг от друга ни на шаг.