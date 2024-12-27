49-летний режиссёр Марк Горобец женился на 18-летней актрисе
Марк Горобец сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной Александриной Олексюк
49-летний режиссёр Марк Горобец связал себя узами брака с 18-летней актрисой Александриной Олексюк. Соответствующие видео с торжества новобрачных появились в их социальных сетях.
Марк Горобец сыграл свадьбу с 18-летней возлюбленной Александриной Олексюк. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / allagorobets
Одно из видео в соцсетях показала 20-летняя дочь Горобца Алла. На нём можно хорошо разглядеть элегантное короткое платье юной невесты и строгий костюм жениха.
Режиссёр Марк Горобец делает предложение 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrinaoleksyuk
В числе гостей была и Агата Муцениеце, которая снялась вместе с Олексюк в одном из фильмов Горобца. Она также поделилась в соцсетях кадрами с торжества, на которых влюбленные не отходили друг от друга ни на шаг.
Напомним, о помолвке Марка Горобца и Александрины Олексюк стало известно в ноябре. Предложение руки и сердца режиссёр сделал ещё в августе, когда девушке было всего 17 лет. Во время романтической прогулки на лодке по озеру Рица в Абхазии Марк опустился на колено и попросил Александрину стать его женой. В соцсетях парочка поделилась фотографиями события.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / allagorobets