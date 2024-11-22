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22 ноября, 04:15

«Феномен Лолиты»: Психолог объяснил, почему зрелых мужчин тянет на молоденьких

Психолог: Связь с юными девушками позволяет мужчинам прожить вторую молодость

Режиссёр Марк Горобец решил жениться на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrinaoleksyuk

Режиссёр Марк Горобец решил жениться на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksandrinaoleksyuk

49-летний режиссёр Марк Горобец внезапно для фанатов решил жениться на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Психолог Александр Кичаев объяснил Life.ru, что это решение является так называемым «феноменом Лолиты», когда взрослый мужчина тянется к молодой, наивной девушке.

По словам Кичаева, для мужчин, которые выбирают себе таких партнёрш, важна не только внешность, но и возможность быть для девушки учителем. В отношениях с молодой женщиной они ощущают себя сильными и уверенными, а также могут рассчитывать, что их жизненный опыт и знания будут восприниматься как нечто ценное.

«Он как бы некий наставник, может вкладывать ей мысли, какие-то привычки, представления о жизни, играть роль учителя. Затем в сексе он думает, что будет её учить всему именно под себя, под свои техники, ритуалы и так далее», — отметил психолог.

Кроме того, специалист добавил, что для некоторых энергия молодой девушки ассоциируется с силой и свежестью, что позволяет им чувствовать себя более живыми, как будто переживают вторую молодость. С юной партнёршей, по мнению психолога, мужчина не чувствует себя уязвимым, поскольку она не будет сравнивать его с другими, более опытными.

«Педофил — это человек, как правило, имеющий комплексы по поводу себя. Общение с юными помогает ему поднять свою самооценку. Он действительно не рискует нарваться на скепсис, ведь опытная женщина может его с кем-то сравнивать и выражать свое мнение, если он был не на высоте. А здесь всё как бы с чистого листа», — сказал Кичаев.

В таких отношениях девушка, как правило, полностью зависит от мужчины: финансово, психологически и в быту. Это усиливает чувство власти и контроля у партнёра, что также может быть важным аспектом для таких мужчин.

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Напомним, ранее стало известно о помолвке Марка Горобца и Александрины Олексюк. Предложение руки и сердца было сделано ещё в августе, когда девушке было всего 17 лет. Во время романтической прогулки на лодке по озеру Рица в Абхазии Марк опустился на колено и попросил Александрину стать его женой, на что девушка согласилась.

Тимур Хингеев
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