49-летний режиссёр Марк Горобец сделал предложение 18-летней актрисе

49-летний режиссер и актёр Марк Горобец удивил новостью о своей помолвке с 18-летней актрисой Александриной Олексюк, известной по проектам «Тур с Иванушками», «Внутри убийцы» и «Братья». Оказалось, что предложение руки и сердца было сделано ещё в августе, когда девушке было всего 17 лет. Во время романтической прогулки на лодке по озеру Рица в Абхазии Марк опустился на колено и попросил Александрину стать его женой, на что девушка согласилась.

Александрина поделилась фотографиями с помолвочным кольцом в своём блоге только после того, как 14 ноября отметила совершеннолетие. В подписи она отметила дату, которая навсегда останется в памяти двух влюблённых, и добавила сердечко. Пост вызвал бурную реакцию в социальных сетях, где первой поздравила пару актриса Агата Муцениеце: «Киномама всплакнула от счастья! Котики».

Марк Горобец, известный по работе над такими сериалами, как «Закрытая школа», «Корабль» и «Ангел или демон», уже дважды был женат. Его первый брак с актрисой Светланой Устиновой начался в 2009 году на съёмках мелодрамы «Веское основание для убийства» и завершился разводом в 2012 году. Второй раз он женился на Марии Шерстобитовой, с которой познакомился на съемках сериала «Жёлтый глаз тигра». Их брак, заключённый в 2018 году, также закончился разводом, причины остаются неизвестными.

Александрина Олексюк начала свою карьеру как модель. В 2021 году она снялась в рекламе таких брендов как Твоё, Faberlic, Gulliver, Totti. В 2022 году получила несколько ролей второго плана в сериалах и полнометражных фильмах «Против всех», «Ёлки-10», «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». А в этом году юная актриса уже получила несколько главных ролей. Речь идёт о семейном фэнтези «Чертов камень» и музыкальном роуд-муви «Тур с Иванушками».