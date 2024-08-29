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29 августа, 14:10

«Деньги не имеют значения»: Молодая россиянка вышла замуж за 81-летнего бизнес-партнёра Трампа и родила ему дочь

Bild: 81-летний миллиардер Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней девушке из России

Хорст-Дитер Эш в 1995 году. Обложка © Getty Images / ullstein bild

Хорст-Дитер Эш в 1995 году. Обложка © Getty Images / ullstein bild

Миллиардер из Германии Хорст-Дитер Эш в 81 год женился на 26-летней девушке Алине из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, в мае у пары родился ребёнок, а 3 июля состоялась торжественная церемония по случаю свадьбы. На мероприятии присутствовали 22 человека. При этом девочку Марселину покрестили сразу после венчания в часовне отеля на курорте One and Only в Мексике.

«Она [Алина] из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения. Я стараюсь баловать её так же, как её баловали в доме её родителей. Речь идёт не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов», — говорится в статье.

Россиянка — не первая жена немецкого бизнесмена. В возрасте 28 лет мужчина женился на уроженке Югославии, у них родилась девочка Наташа. Позднее пара развелась.

Хорст-Дитер Эш много лет назад создал в Германии строительную компанию IBH-Holding, но разорился и попал в тюрьму. В 1980-е годы он переехал в США и основал модельное агентство Wilhelmina International в Нью-Йорке, работая с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В последние годы Эш жил в Мексике, где продавал элитную недвижимость, но недавно полностью ушёл из бизнеса ради семьи. Сейчас он на пенсии.

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Дарья Нарыкова
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