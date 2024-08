«Деньги не имеют значения»: Молодая россиянка вышла замуж за 81-летнего бизнес-партнёра Трампа и родила ему дочь

По информации издания, в мае у пары родился ребёнок, а 3 июля состоялась торжественная церемония по случаю свадьбы. На мероприятии присутствовали 22 человека. При этом девочку Марселину покрестили сразу после венчания в часовне отеля на курорте One and Only в Мексике.