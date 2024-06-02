93-летний медиамагнат Мёрдок женился в пятый раз, его избранницей оказалась россиянка
The Sun: Известный медиамагнат Мёрдок женился в 93 года на биологе Елена Жуковой
Руперт Мёрдок. Обложка © Getty Images / WWD
Американский медиамагнат Руперт Мёрдок женился в свои 93 года. Как сообщает газета The Sun, женой почётного председателя News Corp. стала 67-летняя молекулярный биолог Елена Жукова.
Торжество прошло накануне, 1 июня, в поместье Мёрдока в Калифорнии, на закрытом мероприятии присутствовали близкие пары. Стоит отметить, что этот брак стал пятым для медиамагната. У него шестеро детей от предыдущих браков. По данным журналистов, Мёрдок и Жукова познакомились через его третью жену, предпринимательницу Венди Денг.
Научная карьера Жуковой стартовала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР (ныне — Гематологический научный центр Российской академии медицинских наук). Там она занималась молекулярной биологией и вирусологией, писала статьи, которые печатались в различных журналах. В 1990 году защитила диссертацию на получение звания кандидата биологических наук. После распада СССР уехала работать в США. С 1998 года и до выхода на пенсию работала в Медицинском колледже при Калифорнийском университете, где продолжала изучать сферу болезней органов пищеварения.
А ранее сообщалось, что певец Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге. После регистрации пара поехала на закрытое торжество в ресторан. Для гостей свадебного мероприятия выступили рэпер Jah Khalib, а также Баста. Певец исполнил на сцене свой хит "Сансара".