В одну и ту же реку: Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге
Starhit: Певец Агаларов во второй раз женился на бывшей супруге Гавриловой
Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agavrilova777
Певец Эмин Агаларов женился на модели Алёне Гавриловой во второй раз. Как сообщает издание StarHit, бывшие возлюбленные посетили один из столичных ЗАГСов 26 мая и ещё раз зарегистрировали свой брак.
После регистрации пара поехала на закрытое торжество в ресторан. Агаларов, к слову, ещё официально не прокомментировал эту информацию. Для гостей свадебного мероприятия выступили рэпер Jah Khalib, а также Баста. Певец исполнил на сцене свой хит "Сансара".
Первый брак Агаларов и Гаврилова зарегистрировали в 2018 году. Тогда возлюбленные отметили свадьбу с размахом, пригласив около 250 гостей. Однако союз их был недолгим — спустя два года супруги развелись. Агаларов и Гаврилова воспитывают общую дочь Афину и сына модели от прошлых отношений.
А ранее Life.ru писал, что певец Данко женился на своей возлюбленной, Марии Силуяновой, которая работает диджеем. Свадьба прошла в тихом семейном кругу, хотя девушка мечтала о роскошном торжестве с участием Филиппа Киркорова. Сейчас пара живёт в Крыму.