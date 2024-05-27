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27 мая, 11:41

В одну и ту же реку: Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге

Starhit: Певец Агаларов во второй раз женился на бывшей супруге Гавриловой

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agavrilova777

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agavrilova777

Певец Эмин Агаларов женился на модели Алёне Гавриловой во второй раз. Как сообщает издание StarHit, бывшие возлюбленные посетили один из столичных ЗАГСов 26 мая и ещё раз зарегистрировали свой брак.

После регистрации пара поехала на закрытое торжество в ресторан. Агаларов, к слову, ещё официально не прокомментировал эту информацию. Для гостей свадебного мероприятия выступили рэпер Jah Khalib, а также Баста. Певец исполнил на сцене свой хит "Сансара".

Первый брак Агаларов и Гаврилова зарегистрировали в 2018 году. Тогда возлюбленные отметили свадьбу с размахом, пригласив около 250 гостей. Однако союз их был недолгим — спустя два года супруги развелись. Агаларов и Гаврилова воспитывают общую дочь Афину и сына модели от прошлых отношений.

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76-летний Бари Алибасов женился в седьмой раз

А ранее Life.ru писал, что певец Данко женился на своей возлюбленной, Марии Силуяновой, которая работает диджеем. Свадьба прошла в тихом семейном кругу, хотя девушка мечтала о роскошном торжестве с участием Филиппа Киркорова. Сейчас пара живёт в Крыму.

Дарья Нарыкова
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