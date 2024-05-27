В одну и ту же реку: Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге

Певец Эмин Агаларов женился на модели Алёне Гавриловой во второй раз. Как сообщает издание StarHit, бывшие возлюбленные посетили один из столичных ЗАГСов 26 мая и ещё раз зарегистрировали свой брак.

После регистрации пара поехала на закрытое торжество в ресторан. Агаларов, к слову, ещё официально не прокомментировал эту информацию. Для гостей свадебного мероприятия выступили рэпер Jah Khalib, а также Баста. Певец исполнил на сцене свой хит "Сансара".

Первый брак Агаларов и Гаврилова зарегистрировали в 2018 году. Тогда возлюбленные отметили свадьбу с размахом, пригласив около 250 гостей. Однако союз их был недолгим — спустя два года супруги развелись. Агаларов и Гаврилова воспитывают общую дочь Афину и сына модели от прошлых отношений.