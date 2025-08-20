«Мир у твоих ног»: В Сети восхитились внешностью 16-летней дочери Стаса Михайлова

В семье известного певца Стаса Михайлова состоялось радостное событие — его старшая дочь Иванна отпраздновала свой 16-й день рождения. Инна Михайлова опубликовала фотографии, посвящённые закулисью недавней семейной фотосессии. В кадре певец предстал в компании своей супруги и их двух общих дочерей. Особенно трогательным стал кадр, где артист позирует вместе с Иванной и младшей дочерью Марией, разница в возрасте между которыми — три года.

Стас Михайлов показал закулисье семейной фотосессии с женой и дочками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ inamikhaylova

«Красивая, умная, скромная Иванночка! Впереди взрослая жизнь. Сил тебе и оптимизма! Мир прекрасен и он у твоих ног! Желаю воплощения задач и планов. Мы гордимся тобой! Всегда рядом!», — написала супруга Михайлова.

Подписчики знаменитости оставили под постом множество тёплых комментариев, восхищаясь семьёй артиста, в том числе внешностью дочек. Брак Стаса Михайлова и Инны был заключен в 2011 году, и у пары родились две дочери — Иванна и Мария. Кроме того, у каждого из супругов есть дети от предыдущих браков.