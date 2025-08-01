Дом Стаса Михайлова за 1 млрд признали самым дорогим среди российских звёзд

Особняк певца Стаса Михайлова на Новорижском шоссе признан самым дорогим среди домов российских знаменитостей. По данным издания «7 дней.ру», стоимость резиденции певца достигает миллиарда рублей.

Только земельный участок под домом оценивается в 150 миллионов рублей. Площадь самого особняка составляет 580 квадратных метров. Дизайном интерьеров занималась супруга артиста Инна Михайлова, выбравшая классический стиль с элементами роскоши — лепниной, коваными лестницами и люстрой из муранского стекла, которые доставлялись из Италии.





На первом этаже расположена просторная гостиная с камином-грилем, где певец регулярно принимает гостей. Для личного пользования оборудован кабинет с зеркальными стенами. Помимо подмосковной резиденции, в собственности Михайлова числятся московская квартира, дом в Сочи, а также виллы в Черногории и Италии.