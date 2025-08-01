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Регион
1 августа, 14:47

Дом Стаса Михайлова за 1 млрд признали самым дорогим среди российских звёзд

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Особняк певца Стаса Михайлова на Новорижском шоссе признан самым дорогим среди домов российских знаменитостей. По данным издания «7 дней.ру», стоимость резиденции певца достигает миллиарда рублей.

Только земельный участок под домом оценивается в 150 миллионов рублей. Площадь самого особняка составляет 580 квадратных метров. Дизайном интерьеров занималась супруга артиста Инна Михайлова, выбравшая классический стиль с элементами роскоши — лепниной, коваными лестницами и люстрой из муранского стекла, которые доставлялись из Италии.

  • Обстановка дома у Михайловых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/inamikhaylova
    Обстановка дома у Михайловых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/inamikhaylova
  • Обстановка дома у Михайловых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/inamikhaylova
    Обстановка дома у Михайловых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/inamikhaylova

Обстановка дома у Михайловых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/inamikhaylova

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На первом этаже расположена просторная гостиная с камином-грилем, где певец регулярно принимает гостей. Для личного пользования оборудован кабинет с зеркальными стенами. Помимо подмосковной резиденции, в собственности Михайлова числятся московская квартира, дом в Сочи, а также виллы в Черногории и Италии.

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Подмосковный особняк сбежавшего из РФ Artik за 125 млн превращается в руины

Ранее о своей дружбе со Стасом Михайловым рассказал другой состоятельный российский певец — Григорий Лепс. Он назвал их отношения хорошими и человеческими, как на бытовом уровне, так и в отношении профессиональной деятельности — музыки. Лепс добавил, что очень рад за творческие успехи своего друга.

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Юрий Лысенко
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