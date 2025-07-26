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26 июля, 08:15

Подмосковный особняк сбежавшего из РФ Artik за 125 млн превращается в руины

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Резиденция украинского музыканта Artik в Подмосковье, несмотря на продолжающуюся оплату коммунальных услуг владельцем, пребывает в состоянии заметного запустения после его отъезда из России, пишет SHOT.

Облезлый дом Artik, вид снаружи. Видео © SHOT

Трёхэтажный особняк площадью 622 квадратных метра, расположенный в Красногорском районе, внутри богато обставлен и даже оснащён бассейном. Однако его внешний вид заметно ухудшился: на кровле активно облупилась краска, а черепичное покрытие поросло мхом. Возле въезда сквозь асфальт пробивается трава, фрагменты ограждения отпадают, а трубопроводные элементы демонстрируют признаки коррозии. Примечательно, что даже в летний период фасад здания до сих пор украшают новогодние гирлянды.

  • Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
    Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
  • Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
    Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
  • Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
    Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
  • Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
    Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
  • Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
    Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
  • Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
    Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
  • Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT
    Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT

Облезлый дом Artik, вид снаружи. Фото © SHOT

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По предварительным оценкам, стоимость коттеджа достигает 125 миллионов рублей. Помимо данной недвижимости, уроженец Запорожья также владеет квартирой в московском районе Печатники и нежилым помещением в Царицыно.

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Весной текущего года стало известно, что рэпер Артём Умрихин, более известный как Artik, покинувший Российскую Федерацию, оставил в стране недвижимость на общую сумму почти 150 миллионов рублей. Уроженец Запорожья до своего переезда в ОАЭ обзавелся тремя объектами собственности. В 2017 году он приобрел компактную квартиру площадью 32,8 квадратных метра в столичном районе Печатники, оценочная стоимость которой составляет около 9 миллионов рублей. Год спустя, в 2018-м, было совершено наиболее крупное приобретение — земельный участок площадью 9 соток вместе с трёхэтажным домом, оснащённым бассейном (622 квадратных метра) в Красногорском районе Подмосковья. Тогда же, в 2018 году, артист приобрёл нежилое помещение площадью 33,9 квадратных метра в Царицыно, стоимостью порядка 4 миллионов рублей.

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Николь Вербер
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