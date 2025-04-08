Рэпер Artik «заморозил» в России недвижимость почти на 150 млн рублей

Уехавший из РФ рэпер Artik (настоящее имя Артём Умрихин) «заморозил» в нашей стране недвижимость почти на 150 млн рублей. Об этом узнал SHOT и даже нашёл московское имущество сбежавшего музыканта.

Брошенный дом рэпера Artik (настоящее имя Артём Умрихин). Видео © SHOT

По данным телеграм-канала Artik, который является уроженцем Запорожья, до своего отъезда в ОАЭ обзавёлся тремя объектами недвижимости: в 2017-м — скромной квартиркой (32,8 квадрата, примерно 9 млн рублей) в Печатниках;

в 2018-м — земельным участком (9 соток) и 3-этажным домом с бассейном (622 квадрата, 124 млн) в Красногорском районе. Дом певца немного «подустал», признаков жизни внутри нет, с 2021 года и до сих пор на особняке висят новогодние украшения.

в 2018-м — нежилым помещением (33,9 квадрата, 4 млн) в Царицыно.

В одну из квартир кто-то ранее пытался попасть, но сломал ключ.

Сломанный ключ в одной из квартир рэпера Artik (настоящее имя Артём Умрихин). Фото © SHOT

Помимо этого, у певца остались два бизнеса в России, которые всё ещё функционируют. В 2024 году «Селф мэйд паблишинг» потерял около 700 тысяч рублей при выручке 1,6 млн. У второй компании Артика Self Made Music за тот же период прибыль ушла в минус на 3 млн с выручкой в 24 млн.