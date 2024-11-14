Отказавшийся петь с россиянкой украинец Artik продолжает зарабатывать миллионы в РФ

Украинский певец Artik (Артём Умрихин), который отказался петь в дуэте Artik & Asti из-за российского гражданства партнёрши, продолжает зарабатывать миллионы на своём бизнесе в России. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 38-летний гражданин Украины Умрихин окончательно отказался участвовать в созданном им дуэте, даже за пределами России. Таким образом в дуэте Artik & Asti теперь нет ни Артика, ни Асти. Под этим брендом продолжает числиться певица Севиль (двойное гражданство: Россия, Украина), дела с концертами у которой идут туговато.

Умрихин же сохранил в России два юрлица. И если его юридическая контора «СЕЛФ МЭЙД ПАБЛИШИНГ» закрыла прошлый год с убытками почти в 1 миллион рублей, то лейбл «СЕЛФ МЭЙД МЬЮЗИК», который, кстати продолжает управлять проектом Artik & Asti, за 2023-й заработал 4 миллиона рублей. Расставаться с брендом, Умрихин, судя по всему не планирует, так как даже с небольшим количеством выступлений, Artik & Asti является флагманом лейбла, остальные артисты не такие известные, например, Артём Качер, kommo, SuperSonya.

Также у Артёма есть лейблы, нацеленные на работу в США и Китае, но они пока не могут похвастаться особыми успехами. Сам Artik в январе прошлого года эмигрировал в ОАЭ, но на одном месте не сидит, много путешествует, в частности в США, Испанию, Латвию.