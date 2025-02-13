Уехавшего из России рэпера Артика заметили на свадьбе детей главного раввина РФ и раввина Одессы
Рэпера Артика заметили на свадьбе детей главного раввина РФ и раввина Одессы
Рэпер Artik, который отказался от российской публики и уехал из страны после начала СВО, впервые за год появился на мероприятии — он стал гостем громкой свадьбы дочери главного раввина РФ Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. Об этом сообщает SHOT.
Согласно информации издания, уроженец Запорожья не выступал на празднике в Иерусалиме, в отличие от своего коллеги Джигана, но активно взаимодействовал с присутствующими и даже успел услышать рассказ местного гида о создании мира.
После начала специальной военной операции Артик (Артём Умрихин) покинул Россию и переехал в Объединённые Арабские Эмираты. Он вышел из дуэта Artik Asti, но продолжает получать доход от этого проекта, в том числе благодаря гастролям и выступлениям певицы Севиль в России. В настоящее время Умрихин редко выступает на публике, однако в 2024 году он снялся вместе с Севиль в клипе на песню «Качели».
Напомним, что свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Юга Украины Авраама Вольфа состоялась этой ночью неподалёку от Иерусалима. В интернете начали появляться предположения о возможности мира между Россией и Украиной в связи со свадьбой детей двух главных раввинов. На празднике присутствовало свыше 200 гостей, включая представителей и лидеров еврейских общин из обеих стран, а также известных личностей.
TACC / Вячеслав Прокофьев