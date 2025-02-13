«Мира и любви»: Джиган выступил на свадьбе детей главного раввина РФ и раввина Одессы

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) посетил свадьбу дочери главного раввина РФ Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. Об этом артист рассказал в соцсетях.

Джиган выступил на свадьбе детей главного раввина России и раввина Одессы. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

«Мира и любви», — пожелал рэпер.

На торжество пригласили более 200 гостей, среди которых был и российский рэпер. Кроме того, мероприятие посетили видные представители и лидеры еврейских общин РФ и Украины, а также публичные персоны.