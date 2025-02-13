«Мира и любви»: Джиган выступил на свадьбе детей главного раввина РФ и раввина Одессы
Рэпер Джиган выступил на свадьбе детей главного раввина РФ и раввина Одессы
Джиган с раввинами. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) посетил свадьбу дочери главного раввина РФ Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. Об этом артист рассказал в соцсетях.
Джиган выступил на свадьбе детей главного раввина России и раввина Одессы. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun
«Мира и любви», — пожелал рэпер.
На торжество пригласили более 200 гостей, среди которых был и российский рэпер. Кроме того, мероприятие посетили видные представители и лидеры еврейских общин РФ и Украины, а также публичные персоны.
Напомним, что свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Юга Украины Авраама Вольфа состоялась этой ночью в Маале-Адумим, расположенном к востоку от Иерусалима. Известно, что торжество проходило на русском и иврите. Многие в Сети стали пророчить мир между РФ и Украиной из-за свадьбы детей двух главных раввинов.