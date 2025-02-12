Дочь главного раввина России и сын раввина Одессы поженятся в Израиле
Дочь главного раввина РФ Лазара и сын раввина Одессы Вольфа поженятся в Израиле
Главный раввин России Берл Лазар. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Дети главного раввина России Берла Лазара и главного раввина Одессы Авраама Вольфа решили обручиться. Влюблённые Ривка и Шолем планируют организовать торжество в Израиле.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, свадьба пройдёт уже 12 февраля. Точный список гостей, а также их количество неизвестно.
Ранее сообщалось, что российский актёр Юрий Колокольников впервые женился. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Жена Юрия на 18 лет младше него: ему исполнилось 44 года, а супруге — 26.