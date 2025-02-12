Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 07:38

Дочь главного раввина России и сын раввина Одессы поженятся в Израиле

Дочь главного раввина РФ Лазара и сын раввина Одессы Вольфа поженятся в Израиле

Главный раввин России Берл Лазар. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Главный раввин России Берл Лазар. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Дети главного раввина России Берла Лазара и главного раввина Одессы Авраама Вольфа решили обручиться. Влюблённые Ривка и Шолем планируют организовать торжество в Израиле.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, свадьба пройдёт уже 12 февраля. Точный список гостей, а также их количество неизвестно.

Погиб воевавший в ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский
Погиб воевавший в ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский

Ранее сообщалось, что российский актёр Юрий Колокольников впервые женился. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте. Жена Юрия на 18 лет младше него: ему исполнилось 44 года, а супруге — 26.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Израиль
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar