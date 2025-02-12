Дочь главного раввина России и сын раввина Одессы поженятся в Израиле

Дети главного раввина России Берла Лазара и главного раввина Одессы Авраама Вольфа решили обручиться. Влюблённые Ривка и Шолем планируют организовать торжество в Израиле.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, свадьба пройдёт уже 12 февраля. Точный список гостей, а также их количество неизвестно.