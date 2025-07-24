Невеста Лепса с иронией отреагировала на расследование Life.ru о состоянии её семьи
Невеста Лепса Аврора Киба отреагировала на новости о доходах матери
Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Невеста Григория Лепса Аврора Киба с иронией восприняла новости о том, что её семья оказалась «богаче самого артиста». Своей реакцией на расследование Life.ru она поделилась в социальных сетях.
«Ура, мама меня не продавала!», — написала Киба.
Напомним, ранее Life.ru выяснил, что семейство Кибы обладает элитной недвижимостью у Кремля. Так, в будущем во владение Авроры может перейти квартира в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей. Также мама девушки ведёт бизнес, приносящий ежегодно порядка 32 млн рублей в год. Примечательно, что ранее телеведущая Виктория Боня утверждала обратное, заявляя, что Кибу решили выдать за певца, чтобы погасить долги семьи.