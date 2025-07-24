Невеста Лепса с иронией отреагировала на расследование Life.ru о состоянии её семьи

Невеста Григория Лепса Аврора Киба с иронией восприняла новости о том, что её семья оказалась «богаче самого артиста». Своей реакцией на расследование Life.ru она поделилась в социальных сетях.

Напомним, ранее Life.ru выяснил, что семейство Кибы обладает элитной недвижимостью у Кремля. Так, в будущем во владение Авроры может перейти квартира в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей. Также мама девушки ведёт бизнес, приносящий ежегодно порядка 32 млн рублей в год. Примечательно, что ранее телеведущая Виктория Боня утверждала обратное, заявляя, что Кибу решили выдать за певца, чтобы погасить долги семьи.