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24 июля, 12:11

Невеста Лепса с иронией отреагировала на расследование Life.ru о состоянии её семьи

Невеста Лепса Аврора Киба отреагировала на новости о доходах матери

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Невеста Григория Лепса Аврора Киба с иронией восприняла новости о том, что её семья оказалась «богаче самого артиста». Своей реакцией на расследование Life.ru она поделилась в социальных сетях.

«Ура, мама меня не продавала!», — написала Киба.

Долги и убытки: Стало известно о бизнесе семьи невесты Лепса, похваставшейся тратой 25 млн за лето
Долги и убытки: Стало известно о бизнесе семьи невесты Лепса, похваставшейся тратой 25 млн за лето

Напомним, ранее Life.ru выяснил, что семейство Кибы обладает элитной недвижимостью у Кремля. Так, в будущем во владение Авроры может перейти квартира в центре Москвы стоимостью 50 миллионов рублей. Также мама девушки ведёт бизнес, приносящий ежегодно порядка 32 млн рублей в год. Примечательно, что ранее телеведущая Виктория Боня утверждала обратное, заявляя, что Кибу решили выдать за певца, чтобы погасить долги семьи.

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Мария Любицкая
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