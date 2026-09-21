«Остались хорошими друзьями»: Продюсер раскрыл подробности разрыва Стаса Михайлова с женой

Народный артист России Стас Михайлов и его супруга Инна после расставания остались друзьями. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал Пятому каналу.

Продюсер Дворцов раскрыл подробности расставания Стаса Михайлова с женой. Видео © Пятый канал

По его словам, изначально он предполагал, что новости о разрыве пары могут быть пиар-ходом, но позже пришёл к выводу, что отношения действительно завершились.

«Действительно, я могу подтвердить тот факт, что они расстались, как говорится, отношения изжили себя, но при этом они остались хорошими друзьями», — сказал продюсер.

Он не исключил, что в будущем пара может выпускать совместные хиты и выходить на одну сцену. По словам Дворцова, за решением расстаться не стоит измена одного из супругов или конфликт.

«Я не скажу, что это измена или ещё что-то. Просто люди решили каждый пойти своей дорогой и пришли к общему знаменателю», — отметил он.

Напомним, Инна Михайлова заявила в соцсетях, что больше не вместе со Стасом Михайловым после почти 20 лет отношений. Она назвала певца «человеком-фейком» и дала понять, что не имеет отношения к его нынешнему образу, но причин разрыва не раскрыла. Сообщение появилось в день 14-летия их младшей дочери Марии, также у пары есть старшая дочь Иванна.