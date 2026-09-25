«Со мной сложно»: Стас Михайлов раскрыл правду о браке на фоне расставания

Российский певец Стас Михайлов признался, что им с супругой Инной не всегда удаётся понимать друг друга. Об этом он заявил в интервью артисту Эмину Агаларову, которое, видимо, было записано ещё до семейного скандала.

«Мы далеко не идеальные люди. У неё горячий характер, у меня горячий характер», — сказал артист.

По словам Михайлова, разногласия чаще возникали из-за простых бытовых вещей. При этом певец уверял, что в важных вопросах они с Инной оставались командой и дополняли друг друга.

Главным в многолетних отношениях исполнитель называл не страсть, которая со временем меняется, а доверие. Рядом с собой он хотел видеть близкого человека — «друга, который не предаст».

Инна Михайлова 21 сентября сообщила, что они с супругом «больше не вместе». Она также назвала мужа «человеком-фейком» и подчеркнула, что не имеет отношения к его нынешнему образу. Причины своего решения супруга артиста раскрывать не стала.

Михайлов публично на заявление жены пока не ответил. Об официальном оформлении развода супруги также не сообщали. Стас и Инна познакомились в 2006 году, а свадьбу сыграли спустя пять лет. В августе 2026-го они отметили 15-летие брака. У пары две общие дочери — Иванна и Мария.