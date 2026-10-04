«Почти в пустом зале»: Инна Михайлова рассказала о концерте Стаса во Владивостоке

Инна Михайлова опубликовала кадры с концерта Стаса Михайлова во Владивостоке и сопроводила их неожиданной подписью о «почти пустом зале». Выступление певца прошло 3 октября на «Фетисов Арене».

«Владивосток. Почти в пустом зале», — написала супруга артиста в соцсетях.

Особое внимание публикация Инны привлекла на фоне недавних новостей о личной жизни пары. 21 сентября она объявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым, назвав певца «человеком-фейком». Официально о разводе супруги при этом не сообщали.

Через несколько дней Life.ru рассказывал о признании самого Михайлова, что в их браке не всегда всё складывалось гладко. Артист говорил, что у обоих супругов горячий характер, однако главным в длительных отношениях называл доверие.