«Почти в пустом зале»: Инна Михайлова рассказала о концерте Стаса во Владивостоке
Инна Михайлова заявила о «почти пустом зале» на концерте мужа во Владивостоке
Инна и Стас Михайловы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ inamikhaylova
Инна Михайлова опубликовала кадры с концерта Стаса Михайлова во Владивостоке и сопроводила их неожиданной подписью о «почти пустом зале». Выступление певца прошло 3 октября на «Фетисов Арене».
«Владивосток. Почти в пустом зале», — написала супруга артиста в соцсетях.
Особое внимание публикация Инны привлекла на фоне недавних новостей о личной жизни пары. 21 сентября она объявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым, назвав певца «человеком-фейком». Официально о разводе супруги при этом не сообщали.
Через несколько дней Life.ru рассказывал о признании самого Михайлова, что в их браке не всегда всё складывалось гладко. Артист говорил, что у обоих супругов горячий характер, однако главным в длительных отношениях называл доверие.
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