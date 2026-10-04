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Опубликовано 4 октября, 15:15

«Почти в пустом зале»: Инна Михайлова рассказала о концерте Стаса во Владивостоке

Инна Михайлова заявила о «почти пустом зале» на концерте мужа во Владивостоке

Инна и Стас Михайловы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ inamikhaylova

Инна и Стас Михайловы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ inamikhaylova

Инна Михайлова опубликовала кадры с концерта Стаса Михайлова во Владивостоке и сопроводила их неожиданной подписью о «почти пустом зале». Выступление певца прошло 3 октября на «Фетисов Арене».

«Владивосток. Почти в пустом зале», — написала супруга артиста в соцсетях.

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Особое внимание публикация Инны привлекла на фоне недавних новостей о личной жизни пары. 21 сентября она объявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым, назвав певца «человеком-фейком». Официально о разводе супруги при этом не сообщали.

Через несколько дней Life.ru рассказывал о признании самого Михайлова, что в их браке не всегда всё складывалось гладко. Артист говорил, что у обоих супругов горячий характер, однако главным в длительных отношениях называл доверие.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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