Причиной пожара, в котором пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши Мария Шурочкина, мог стать биокамин. По предварительным данным, одежда 31-летней спортсменки вспыхнула, когда она пыталась заправить устройство топливом.

Об обстоятельствах происшествия сообщает телеграм-канал Mash на спорте. Инцидент произошёл в квартире Шурочкиной на 17-м этаже жилого комплекса «Свой» на улице Багрицкого в Москве.

После возгорания спортсменка получила ожоги первой и второй степени. Первоначально её госпитализировали в состоянии средней тяжести, однако позднее появились сведения об ухудшении самочувствия олимпийской чемпионки. Источник утверждает, что врачи оценивают состояние Шурочкиной как тяжёлое из-за риска опасных осложнений. Не исключается, что ей потребуется несколько операций, в том числе пересадка кожи.

Ранее сообщалось, что во время пожара в квартире спортсменки загорелись мебель и личные вещи. Густой дым распространился по лестничной клетке, а соседи при эвакуации услышали крики о помощи. Они обнаружили Шурочкину на лестнице и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в НИИ имени Склифосовского. Площадь ожогов достигла 32% поверхности тела.