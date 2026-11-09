Огненная ловушка: Стала известна причина пожара, чуть не убившая чемпионку и сестру Нюши
Биокамин стал причиной пожара, чуть не убившего чемпионку и сестру Нюши
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Причиной пожара, в котором пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши Мария Шурочкина, мог стать биокамин. По предварительным данным, одежда 31-летней спортсменки вспыхнула, когда она пыталась заправить устройство топливом.
Об обстоятельствах происшествия сообщает телеграм-канал Mash на спорте. Инцидент произошёл в квартире Шурочкиной на 17-м этаже жилого комплекса «Свой» на улице Багрицкого в Москве.
После возгорания спортсменка получила ожоги первой и второй степени. Первоначально её госпитализировали в состоянии средней тяжести, однако позднее появились сведения об ухудшении самочувствия олимпийской чемпионки. Источник утверждает, что врачи оценивают состояние Шурочкиной как тяжёлое из-за риска опасных осложнений. Не исключается, что ей потребуется несколько операций, в том числе пересадка кожи.
Ранее сообщалось, что во время пожара в квартире спортсменки загорелись мебель и личные вещи. Густой дым распространился по лестничной клетке, а соседи при эвакуации услышали крики о помощи. Они обнаружили Шурочкину на лестнице и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в НИИ имени Склифосовского. Площадь ожогов достигла 32% поверхности тела.
Мария Шурочкина завоевала олимпийское золото в составе российской сборной по синхронному плаванию на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и в Токио, где соревнования состоялись в 2021-м. Она также является многократной чемпионкой мира и Европы. Её старшая сестра известна под сценическим именем Нюша, а отец Владимир Шурочкин ранее выступал в группе «Ласковый май».