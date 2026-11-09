Состояние двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной ухудшилось после пожара в московской квартире. Площадь ожогов спортсменки увеличилась до 32% поверхности тела, а медики переквалифицировали её состояние из средней степени тяжести в тяжёлое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

У спортсменки серьёзно повреждены кожные покровы головы, шеи, груди, живота, рук и кистей. Из-за нарушения кровообращения в пострадавших участках существует риск некроза тканей. Среди основных угроз для жизни Шурочкиной называют ожоговый шок, обезвоживание и развитие инфекционных осложнений. Спортсменке может потребоваться несколько хирургических вмешательств, в том числе пересадка кожи.

Отдельную опасность представляет возможное использование синтетической одежды во время происшествия. При воздействии высокой температуры материал может прилипать к повреждённым тканям, усугубляя травмы и повышая риск инфицирования.

Мария Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России. Она также является младшей сестрой певицы Нюши.