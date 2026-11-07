В Липецке после коммунальной аварии, обернувшейся серьёзными ожогами для беременной девушки, возбудили уголовное дело о халатности. Под следствием оказались обстоятельства эксплуатации теплосетей и действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

ЧП произошло 5 ноября на улице Литаврина. Из-за прорыва коммуникаций компании «РИР Энерго» 19-летняя местная жительница получила ожоги второй степени. Пострадавшую госпитализировали в областной ожоговый центр. По данным регионального Минздрава, девушка находится на 23-й неделе беременности. Горячая вода повредила кожу стоп, голени и бедра, общая площадь ожогов составила 4,5% тела. Врачи оценивают её состояние как стабильное, угрозы жизни женщины и ребёнка нет.

Следователям предстоит установить причины повреждения трубопровода, проверить соблюдение требований безопасности и выяснить, могли ли ответственные сотрудники предотвратить аварию. Дело расследуется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах происшествия.

Мэр Липецка Михаил Щербаков назвал регулярные порывы труб системной проблемой и потребовал от «РИР Энерго» предоставить документы о состоянии повреждённого участка, проведённых проверках и ремонтах. Градоначальник подчеркнул, что износ коммуникаций не снимает с обслуживающей организации ответственности за безопасность горожан.

Ранее в Колпино под Санкт-Петербургом при прорыве теплотрассы пострадали 49-летняя женщина и десятилетний ребёнок. Авария произошла 20 октября на перекрёстке Тверской улицы и улицы Ижорского Батальона. Из-за технологического нарушения в тепловой камере горячая вода вышла на поверхность. Аварийные службы перекрыли повреждённый участок и огородили опасную территорию. Представители теплоснабжающей компании пообещали оказать пострадавшим необходимую помощь. Выяснилось, что на этом же трубопроводе уже происходила крупная авария в 2012 году.