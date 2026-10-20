В Колпино при прорыве теплотрассы пострадали женщина и 10-летний ребёнок

В Колпино под Петербургом из-за прорыва теплотрассы пострадали 49-летняя женщина и десятилетний ребёнок. Горячая вода разлилась на перекрёстке Тверской улицы и улицы Ижорского Батальона. Утечку удалось локализовать, сообщает 78.ru.

В Колпино под Петербургом из-за прорыва теплотрассы пострадали 49-летняя женщина и десятилетний ребёнок. Видео © 78.ru

Причиной коммунального происшествия стало технологическое нарушение в тепловой камере. На место оперативно прибыли специалисты аварийно-восстановительной службы, которым предстоит обнаружить повреждённый участок и определить масштаб необходимого ремонта.

«Территория огорожена для безопасности прохожих», — подчеркнули в энергоснабжающей организации.

Особое внимание коммунальщики уделили состоянию пострадавших. Представители предприятия поддерживают связь с женщиной и ребёнком, пообещав предоставить им всю необходимую помощь. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Примечательно, что повреждение обнаружили на магистрали, уже становившейся причиной серьёзных коммунальных проблем. По информации «ТЭК СПб», крупная авария на этом трубопроводе происходила ещё в 2012 году.