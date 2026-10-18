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Опубликовано 18 октября, 06:44

Два человека пострадали при порыве трубы с кипятком в Барнауле

Обложка © Мэрия Барнаула

Обложка © Мэрия Барнаула

В Барнауле из-за порыва трубы с горячей водой пострадали два человека. Одного из них врачи отправили в больницу. Авария произошла утром 18 октября на улице Попова, сообщили в городской администрации.

«По предварительным данным, в результате выхода горячей воды пострадали два человека. Один из них госпитализирован», — рассказали в мэрии.

После повреждения теплосети горячая вода вышла на поверхность улицы. Специалисты уже остановили утечку и приступили к переключению сети. Пока на участке улицы Попова ограничили движение автомобилей. При этом трамваи уже вернулись к обычному движению.

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Лия Мурадьян
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