Два человека пострадали при порыве трубы с кипятком в Барнауле

В Барнауле из-за порыва трубы с горячей водой пострадали два человека. Одного из них врачи отправили в больницу. Авария произошла утром 18 октября на улице Попова, сообщили в городской администрации.

«По предварительным данным, в результате выхода горячей воды пострадали два человека. Один из них госпитализирован», — рассказали в мэрии.

После повреждения теплосети горячая вода вышла на поверхность улицы. Специалисты уже остановили утечку и приступили к переключению сети. Пока на участке улицы Попова ограничили движение автомобилей. При этом трамваи уже вернулись к обычному движению.

Ранее Life.ru писал, как в Пензенской области произошёл порыв магистрального газопровода высокого давления. В МЧС причиной аварии назвали нарушение технологического процесса. В результате происшествия никто не пострадал.