МЧС назвало причину ЧП на магистральном газопроводе под Пензой

В Пензенской области произошёл порыв магистрального газопровода высокого давления. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило во вторник в 11:00. Авария произошла возле села Волчково Белинского района.

«В результате нарушения технологического процесса произошёл порыв высокого давления на магистральном газопроводе», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что после разгерметизации возникло факельное горение, а столб пламени поднялся на десятки метров. Подачу газа на аварийном участке перекрыли.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.