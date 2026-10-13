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Опубликовано 13 октября, 13:42

МЧС назвало причину ЧП на магистральном газопроводе под Пензой

МЧС: В Пензенской области произошёл порыв газопровода высокого давления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

В Пензенской области произошёл порыв магистрального газопровода высокого давления. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило во вторник в 11:00. Авария произошла возле села Волчково Белинского района.

«В результате нарушения технологического процесса произошёл порыв высокого давления на магистральном газопроводе», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что после разгерметизации возникло факельное горение, а столб пламени поднялся на десятки метров. Подачу газа на аварийном участке перекрыли.

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Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.

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Никита Никонов
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