МЧС назвало причину ЧП на магистральном газопроводе под Пензой
МЧС: В Пензенской области произошёл порыв газопровода высокого давления
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В Пензенской области произошёл порыв магистрального газопровода высокого давления. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило во вторник в 11:00. Авария произошла возле села Волчково Белинского района.
«В результате нарушения технологического процесса произошёл порыв высокого давления на магистральном газопроводе», — сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что после разгерметизации возникло факельное горение, а столб пламени поднялся на десятки метров. Подачу газа на аварийном участке перекрыли.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.
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