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Регион
Опубликовано 11 октября, 18:28

«Выйди, выйди!»: Житель Дагестана решил проверить утечку газа зажигалкой и устроил огненное шоу

В Дагестане мужчина проверил утечку газа зажигалкой и едва не сгорел

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Дагестане мужчина едва не сгорел, пытаясь обнаружить утечку газа с помощью зажигалки. Кадры опасного эксперимента распространились в социальных сетях.

Смертельно опасная выходка с зажигалкой и газом. Видео © Telegram / ЧП Кавказ

На записи видно, как мужчина находится в углублении рядом с газовой трубой, а другой человек предупреждает его об опасности. Однако проверяющий решает воспользоваться открытым огнём, после чего скопившийся газ мгновенно вспыхивает.

«Там внизу это всё, выйди, выйди!» — слышен голос за кадром.

Вспышка оказывается настолько сильной, что пламя практически полностью заполняет яму. Мужчина успевает выскочить наружу. По сообщениям местных пабликов, серьёзных травм ему удалось избежать.

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Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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