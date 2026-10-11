«Выйди, выйди!»: Житель Дагестана решил проверить утечку газа зажигалкой и устроил огненное шоу

В Дагестане мужчина едва не сгорел, пытаясь обнаружить утечку газа с помощью зажигалки. Кадры опасного эксперимента распространились в социальных сетях.

Смертельно опасная выходка с зажигалкой и газом. Видео © Telegram / ЧП Кавказ

На записи видно, как мужчина находится в углублении рядом с газовой трубой, а другой человек предупреждает его об опасности. Однако проверяющий решает воспользоваться открытым огнём, после чего скопившийся газ мгновенно вспыхивает.

«Там внизу это всё, выйди, выйди!» — слышен голос за кадром.

Вспышка оказывается настолько сильной, что пламя практически полностью заполняет яму. Мужчина успевает выскочить наружу. По сообщениям местных пабликов, серьёзных травм ему удалось избежать.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве газа в котельной Академии настольного тенниса в Оренбурге. Инцидент произошёл ночью 29 сентября, из здания эвакуировали 53 человека. Взрывной волной сорвало металлические панели котельной и выбило стёкла в соседнем здании, однако обошлось без пожара и пострадавших.