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Регион
Опубликовано 5 октября, 19:01

Пострадавшие при взрыве газа в Коми мужчина и женщина умерли в больнице

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Мужчина и женщина, пострадавшие при взрыве бытового газа и пожаре в посёлке Нижний Одес в Коми, скончались от ожогов. Об этом сообщило региональное следственное управление СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности.

«В Сосногорском районе по факту возгорания в квартире жилого дома, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело», — говорится в тексте.

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Женщина и двухлетний ребёнок погибли при пожаре в Подмосковье

Пожар произошёл в ночь на 23 сентября в квартире дома на улице Ленина в Сосногорском районе. По предварительным данным следствия, причиной возгорания стала утечка бытового газа. Погибшие проживали в этой квартире. Их соседка получила отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. Она прошла лечение и уже выписана из больницы.

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Татьяна Миссуми
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