Более 50 человек эвакуировали после взрыва газа в спортивной академии Оренбурга

В Оренбурге после взрыва газа в котельной эвакуировали 53 человека. Инцидент произошёл на территории Академии настольного тенниса. Об этом сообщил инфоцентр Правительства Оренбургской области.

«Хлопок газовоздушной смеси произошёл в котельной, которая располагается на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека», — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел ночью 29 сентября. Огонь после происшествия не возник. Погибших и пострадавших нет. В котельной сорвало металлические панели, а часть оборудования получила повреждения. Кроме того, ударная волна выбила стёкла на первом этаже расположенного рядом здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса.

Ранее в Коми три человека попали в реанимацию после взрыва газа. ЧП произошло 23 сентября в многоквартирном доме в посёлке Нижний Одес. Причину происшествия устанавливают.