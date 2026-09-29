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Опубликовано 29 сентября, 03:54

Более 50 человек эвакуировали после взрыва газа в спортивной академии Оренбурга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Оренбурге после взрыва газа в котельной эвакуировали 53 человека. Инцидент произошёл на территории Академии настольного тенниса. Об этом сообщил инфоцентр Правительства Оренбургской области.

«Хлопок газовоздушной смеси произошёл в котельной, которая располагается на территории Академии настольного тенниса. В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека»,говорится в сообщении.

Взрыв прогремел ночью 29 сентября. Огонь после происшествия не возник. Погибших и пострадавших нет. В котельной сорвало металлические панели, а часть оборудования получила повреждения. Кроме того, ударная волна выбила стёкла на первом этаже расположенного рядом здания Центра настольного тенниса России и Академии настольного тенниса.

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Ранее в Коми три человека попали в реанимацию после взрыва газа. ЧП произошло 23 сентября в многоквартирном доме в посёлке Нижний Одес. Причину происшествия устанавливают.

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Лия Мурадьян
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