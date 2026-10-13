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Опубликовано 13 октября, 11:54

Под Пензой произошёл взрыв на подземном газопроводе «Средняя Азия — Центр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Пензенской области произошёл взрыв на подземном газопроводе «Средняя Азия — Центр». ЧП случилось в районе села Волчково, сообщает Mash.

После взрыва началось факельное горение — высота столба пламени достигала примерно 70 метров. Газопровод оперативно перекрыли. После этого на месте загорелась трава.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Повреждённый при взрывах газопровод в Дагестане восстановили
Повреждённый при взрывах газопровод в Дагестане восстановили

Газопровод «Средняя Азия — Центр» связывает месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с Россией и далее с европейским направлением. Общая протяжённость системы составляет около пяти тысяч километров.

Похожее ЧП произошло в июне этого года в Дагестане. Тогда на участке магистрального газопровода Моздок — Казимагомед прогремели три взрыва, после чего началось факельное горение высотой до 15 метров. После перекрытия трубы огонь погас, однако рядом загорелась сухая трава. В результате происшествия никто не пострадал.

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Никита Никонов
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