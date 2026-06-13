Повреждённый при взрывах газопровод в Дагестане восстановили

Специалисты закончили ремонт на главном газопроводе в Дагестане, который повредили взрывы и пожар. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

Ремонтные работы на трубе «Моздок — Казимагомед» провела компания «Газпром трансгаз Махачкала». Они уложились в три дня, как и планировали. Сейчас система уже заполнена газом, и газовики начали поэтапно подключать потребителей обратно.

«Компания «Газпром трансгаз Махачкала» выполнила работы в ранее обозначенный срок – на месте специалистами компании был опредеёен трёхдневный период, сроки были соблюдены», – говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник вечером между сёлами Бавтугай и Гельбах (Кизилюртовский район) на газопроводе произошла разгерметизация. За ней последовали три взрыва, а затем началось горение — факел поднимался на высоту до 15 метров. Пожар потушили к 22:40. К счастью, никто не пострадал. Но из-за аварии без газа временно остались 40 населённых пунктов.