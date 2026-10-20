Убрали самокат до весны и забыли? Россиян предупредили об опасности внезапного пожара

Оставленный на зиму электросамокат способен стать причиной пожара, если неправильно обращаться с его аккумулятором. Опасность представляют глубокий разряд, повреждения батареи, перегрев и неподходящие зарядные устройства. О правилах хранения интернет-изданию Regions.ru рассказала эксперт по домоводству Елена Архипова.

Перед отправкой транспорта на сезонный отдых его следует очистить от грязи и тщательно просушить. Особое внимание нужно уделить проводам, разъёмам и корпусу аккумулятора. Вздутие, трещины, резкий запах или необычный нагрев — повод отказаться от зарядки и обратиться в сервис.

«Главная ошибка — оставить самокат на всю зиму полностью разряженным или, наоборот, постоянно подключённым к розетке», — предупредила специалист.

Обычно для длительного простоя литий-ионной батарее подходит уровень заряда около 40–60%. Однако ориентироваться прежде всего нужно на рекомендации производителя конкретной модели. В течение зимы заряд стоит периодически проверять, не допуская глубокого разряда.

Местом хранения лучше выбрать сухое помещение со стабильной умеренной температурой. Холодный гараж и неотапливаемый балкон могут навредить аккумулятору. После пребывания на холоде устройство нельзя сразу подключать к сети: сначала ему необходимо прогреться до разрешённой инструкцией температуры.

Не следует накрывать самокат одеждой, ставить его у обогревателя и оставлять зарядку без присмотра. Если батарея задымилась, зашипела или начала резко нагреваться, нужно отойти, предупредить окружающих и вызвать службу 112.