В Липецке беременная девушка 2007 года рождения получила ожоги второй степени в результате аварии на сетях горячего водоснабжения. ЧП произошло на улице Литаврина, сообщил глава города Михаил Щербаков.

По словам мэра, порыв зафиксировали на коммуникациях компании «РИР Энерго». При каких именно обстоятельствах горячая вода попала на пострадавшую, пока не уточняется.

«Пострадала беременная девушка 2007 года рождения — она получила ожоги второй степени», — написал Щербаков в своём канале в мессенджере Max.

Градоначальник пожелал девушке скорейшего выздоровления и заверил, что ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Липецкой области Лилии Самошиной.

Информации о площади ожогов, состоянии пострадавшей и сроках её лечения пока не приводится. Также неизвестно, сколько потребителей затронула коммунальная авария и когда планируется завершить восстановительные работы.