Краны пересохли у 16 тысяч человек: Крупная коммунальная авария произошла в Прикамье

В городе Лысьва Пермского края произошла масштабная коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались 16 150 человек, включая 3 365 детей. Отключение затронуло несколько тысяч жилых домов и социальные учреждения. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Информация о нарушении водоснабжения поступила экстренным службам 20 октября в 14:30 по местному времени, что соответствует 12:30 мск.

По данным спасателей, под отключение попали 29 многоквартирных домов и 2 840 частных домовладений. Кроме того, водоснабжение прекратилось на шести социально значимых объектах.

Для устранения неисправности сформирована аварийная бригада из 12 специалистов. В восстановительных работах задействованы четыре единицы техники.

В том числе к ликвидации последствий аварии привлечены два сотрудника МЧС и одна единица техники ведомства.

Коммунальные службы приступили к восстановлению подачи воды. При этом точное место повреждения трубопровода и причины происшествия пока не уточняются.

Сроки завершения ремонта также не названы. Информации о том, когда водоснабжение в жилых домах и социальных учреждениях полностью восстановят, пока нет.

Ранее в российских регионах уже происходили масштабные аварии, оставлявшие без водоснабжения десятки тысяч человек. Буквально накануне, 19 октября 2026 года, в Приморском крае около 17 тысяч жителей посёлка Лучегорск остались без холодной воды из-за прорыва коллектора. Отключение затронуло 99 многоквартирных домов, 64 частных домовладения и девять социальных учреждений. В июне 2026 года в городе Тара Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на насосном оборудовании, которая привела к нарушению водоснабжения. Ещё более крупное происшествие случилось в Приморье в сентябре 2025 года: из-за аварии на электроподстанции остановилась работа водозабора, в результате чего без холодной воды остались более 650 тысяч жителей Владивостока, Артёма и Надеждинского округа. Тогда отключение затронуло свыше 3,6 тысячи многоквартирных домов и 224 социальных объекта.