В Таре Омской области ввели режим ЧС из-за срыва водоснабжения

Из-за аварии на насосном оборудовании и нарушения водоснабжения в городе Тара Омской области введён режим чрезвычайной ситуации. Решение оформлено постановлением администрации Тарского района, опубликованное на сайте управления.

Постановление администрации района установило режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» с 08:00 по местному времени 21 июня 2026 года. Причиной введения мер стала поломка насосной станции, из-за которой в городе нарушена подача воды. Обеспечение населения ресурсом возложено на местные службы, которым поручено организовать графики подвоза воды.

Для предприятий ЖКХ и социальных учреждений также предусмотрена отдельная схема доставки. Отдельно власти обязали организовать подвоз питьевой и технической воды к объектам социальной сферы. По официальным данным, в Таре проживает около 27,2 тысячи человек, включая более 8,7 тысячи детей.

Надзорные органы Омской области начали проверку соблюдения законодательства в связи с аварией на водоснабжении. Передача резервного насоса профильной организации и финансирование ремонта скважин уже согласованы региональными властями.

Параллельно ведётся изготовление нового насосного оборудования повышенной мощности, на что потребуется около трёх суток. Временная схема подачи воды введена по графику, при этом в городе фиксируется жаркая погода с температурой около 30 градусов.

Ранее сообщалось, что почти сутки без централизованного водоснабжения остаются жители города Тара Омской области после аварии на водозаборной станции. В результате сбоя подача воды была прекращена по всему городу, включая социально значимые объекты — детские сады, школы и медицинские учреждения. Без водоснабжения остались около 26 тысяч человек.