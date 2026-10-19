В Приморье около 17 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Около 17 тысяч жителей посёлка Лучегорск в Приморском крае остались без холодной воды после прорыва коллектора. Авария затронула десятки жилых домов и социальные учреждения. Об отключении в понедельник сообщило региональное управление МЧС.

«Сегодня утром в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в посёлке городского типа Лучегорск», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за повреждения коммунальных сетей без воды остались 99 многоквартирных и 64 частных домах. Отключение также затронуло девять социально значимых объектов.

Администрация Пожарского муниципального округа уточнила, что причиной аварии стал порыв коллектора. На месте уже работают четыре специалиста аварийной бригады, которые используют одну единицу техники для устранения повреждения.