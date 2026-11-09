Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.

«Находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных», — уточнили в институте и добавили, что она перенесла операцию.