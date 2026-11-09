Олимпийскую чемпионку и сестру Нюши прооперировали, она в реанимации Склифа
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.
«Находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для ожоговых больных», — уточнили в институте и добавили, что она перенесла операцию.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Официальных подробностей о прогнозах лечения Шурочкиной пока не приводилось.
Ранее сообщалось, что спортсменку госпитализировали после пожара в её московской квартире. Шурочкина получила серьёзные ожоги лица, рук и груди. Площадь повреждений увеличилась до 32% поверхности тела. Состояние чемпионки ухудшилось со средней до тяжёлой степени. Среди возможных осложнений назывались ожоговый шок, обезвоживание и инфекции. Соседка рассказала, что сестра Нюши прибежала со сгоревшей «до мяса» кожей.