Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши Мария Шурочкина была в сознании, когда её выводили медики скорой помощи из горящей квартиры в Москве. Она потушила себя сама. Life.ru пообщался с соседкой девушки и узнал, как спасали спортсменку.

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«В сознании её забрали. Скорая её вывела. <...> Мясо прямо торчало, кожи уже не было, прямо вот тут на руках. Она, видимо, сама тушила», — сказала женщина.

По словам собеседницы Life.ru, чемпионка бегала по этажу и звала на помощь. К дому подъехало сразу пять пожарных машин, возгорание было оперативно ликвидировано. Женщина добавила, что до приезда спасателей успела заглянуть в квартиру — горел диван. Однако источник пожара соседка назвать не рискнула.

Напомним, причиной пожара, в котором пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и младшая сестра певицы Нюши Мария Шурочкина, мог стать биокамин. По предварительным данным, одежда 31-летней спортсменки вспыхнула, когда она пыталась заправить устройство топливом. Дым распространился по лестничной клетке, а соседи при эвакуации услышали крики о помощи. Они обнаружили Шурочкину на лестнице и вызвали скорую помощь. Спортсменка получила ожоги первой и второй степени. Первоначально её госпитализировали в состоянии средней тяжести, однако позднее появились сведения об ухудшении самочувствия олимпийской чемпионки.