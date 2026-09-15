Shaman рассказал о тугоухости второй степени

Певец Shaman рассказал о проблемах со слухом, с которыми живёт с детства. Ярослав Дронов признался, что после выступлений у него на несколько часов появляется сильный звон в ушах.

Артист отметил, что заболевание связано с перенесённым в детстве отитом. По словам исполнителя, ему диагностировали тугоухость второй степени.

«У меня с ушами беда с детства, я переболел отитом, и у меня тугоухость второй степени. После концерта у меня часа четыре стоит звон, колокольный звон, можно так сказать», — рассказал Shaman в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Певец добавил, что иногда неприятные ощущения сохраняются всю ночь после выступления. Несмотря на это, он продолжает выходить на сцену и заниматься музыкой.

«Каждый год делаю аудиометрию, чтобы я в 40 лет со слуховым аппаратом не ходил. Мне подсказали, что этот звон надо полюбить и принять», — отметил Дронов.

Артист признался, что старается следить за состоянием здоровья и регулярно проходит обследования. По его словам, проблема со слухом могла серьёзно повлиять на его профессиональную деятельность.

Недавно Shaman также оказался в центре внимания после концерта ко Дню города в Петропавловске-Камчатском. Во время выступления он поддержал юную поклонницу, которая потеряла телефон в толпе, и пообещал компенсировать ей ущерб.