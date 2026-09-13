SHAMAN оплатил новый телефон поклоннице после потери старого на концерте

Ранее сообщалось, что SHAMAN пока не приобрёл собственное жильё и после развода некоторое время жил в гостинице, а затем переехал к Екатерине Мизулиной. Певец поделился, что рассматривает покупку недвижимости, но ещё не решил, будет ли это квартира или загородный дом. При выборе он намерен учитывать рабочий график и удобство для обоих супругов. Сам артист отмечал, что из-за постоянной занятости квартира может оказаться практичнее дома за городом.