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Опубликовано 13 сентября, 20:23

SHAMAN оплатил новый телефон поклоннице после потери старого на концерте

Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru

Ярослав Дронов. Обложка © Life.ru

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) дал юной поклоннице деньги на новый телефон взамен потерянного. Это произошло перед концертом в Петропавловске-Камчатском в честь Дня города, сообщает Муз-ТВ.

Артист узнал о случившемся незадолго до выхода на сцену. Девочка рассказала, что потеряла телефон, после чего исполнитель решил компенсировать ей стоимость нового устройства.

Сумму, которую SHAMAN передал девочке, телеканал не уточнил. Концерт артиста проходил в рамках праздничной программы ко Дню города в Петропавловске-Камчатском.

Стало известно, что Shaman подарил своей избраннице Екатерине Мизулиной на свадьбу
Стало известно, что Shaman подарил своей избраннице Екатерине Мизулиной на свадьбу

Ранее сообщалось, что SHAMAN пока не приобрёл собственное жильё и после развода некоторое время жил в гостинице, а затем переехал к Екатерине Мизулиной. Певец поделился, что рассматривает покупку недвижимости, но ещё не решил, будет ли это квартира или загородный дом. При выборе он намерен учитывать рабочий график и удобство для обоих супругов. Сам артист отмечал, что из-за постоянной занятости квартира может оказаться практичнее дома за городом.

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Антон Голыбин
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