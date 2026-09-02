«Пока гол как сокол»: Shaman признался, что у него нет дома и он живёт у Мизулиной

Певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что пока не приобрёл собственное жильё и после развода сначала жил в гостинице, а затем переехал к супруге Екатерине Мизулиной. Об этом артист сообщил в интервью kp.ru.

По словам исполнителя, сейчас он живёт у Екатерины Мизулиной, но планирует решить вопрос с недвижимостью. При этом артист пока не определился, что именно хочет купить — квартиру или загородный дом.

Shaman отметил, что при выборе жилья важно учитывать рабочий график и удобство для обоих супругов.

«Пока не купил. Я у Кати живу. Надо что-то приобрести, но на это нужно время. Это же целая история. Выбирать, ездить», — рассказал певец.

Он добавил, что загородный дом может оказаться не самым удобным вариантом из-за постоянной занятости. По словам артиста, квартира, возможно, лучше подойдёт их образу жизни.

«Пока я гол как сокол», — пошутил Shaman.

Ранее Life.ru писал, что закрытый праздник Дронова и Мизулиной в ресторане «Большой» оценили примерно в восемь миллионов рублей. На вечер пригласили около 30 близких, которых разместили за двумя длинными столами. Единственным выступавшим артистом стал Григорий Лепс, а от сцены, фотозон и большой шоу-программы молодожёны отказались.