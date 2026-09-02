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Опубликовано 2 сентября, 15:34

«Пока гол как сокол»: Shaman признался, что у него нет дома и он живёт у Мизулиной

Shaman рассказал, почему живёт у Мизулиной без собственного жилья

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что пока не приобрёл собственное жильё и после развода сначала жил в гостинице, а затем переехал к супруге Екатерине Мизулиной. Об этом артист сообщил в интервью kp.ru.

По словам исполнителя, сейчас он живёт у Екатерины Мизулиной, но планирует решить вопрос с недвижимостью. При этом артист пока не определился, что именно хочет купить — квартиру или загородный дом.

Shaman отметил, что при выборе жилья важно учитывать рабочий график и удобство для обоих супругов.

«Пока не купил. Я у Кати живу. Надо что-то приобрести, но на это нужно время. Это же целая история. Выбирать, ездить», — рассказал певец.

Он добавил, что загородный дом может оказаться не самым удобным вариантом из-за постоянной занятости. По словам артиста, квартира, возможно, лучше подойдёт их образу жизни.

«Пока я гол как сокол», — пошутил Shaman.

Стало известно, что Shaman подарил своей избраннице Екатерине Мизулиной на свадьбу
Стало известно, что Shaman подарил своей избраннице Екатерине Мизулиной на свадьбу

Ранее Life.ru писал, что закрытый праздник Дронова и Мизулиной в ресторане «Большой» оценили примерно в восемь миллионов рублей. На вечер пригласили около 30 близких, которых разместили за двумя длинными столами. Единственным выступавшим артистом стал Григорий Лепс, а от сцены, фотозон и большой шоу-программы молодожёны отказались.

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Наталья Демьянова
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