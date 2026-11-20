В возрасте 64 лет скончался Герберт Моралес — основатель и лидер московской регги-группы Jah Division. О смерти музыканта сообщила его дочь. Причина смерти не уточняется.

Музыкант родился в Москве — его отец, кубинец Леопольдо Моралес, был революционером и соратником Че Гевары. В конце 1980-х годов Герберт создал Jah Division. Группа стала одним из первых российских коллективов, которые исполняли музыку в стиле регги. Несколько лет назад он переехал из России в Израиль.