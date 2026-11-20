Скончался лидер легендарной московской регги-группы Jah Division Герберт Моралес
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В возрасте 64 лет скончался Герберт Моралес — основатель и лидер московской регги-группы Jah Division. О смерти музыканта сообщила его дочь. Причина смерти не уточняется.
Музыкант родился в Москве — его отец, кубинец Леопольдо Моралес, был революционером и соратником Че Гевары. В конце 1980-х годов Герберт создал Jah Division. Группа стала одним из первых российских коллективов, которые исполняли музыку в стиле регги. Несколько лет назад он переехал из России в Израиль.
Ранее на 63-м году жизни скончался режиссёр монтажа культового фильма «Бумер» Иван Лебедев. Лебедев родился 6 апреля 1964 года и за годы работы стал одним из известных российских мастеров киномонтажа. Он участвовал в создании целого ряда заметных отечественных картин, в том числе «Бумер», «Бумер. Фильм второй», «Аритмия», «Все умрут, а я останусь» и «Как я провёл этим летом».