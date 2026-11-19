Умер судья Конституционного суда России в отставке Михаил Клеандров. О кончине 19 ноября известного правоведа сообщили в Институте государства и права РАН.

Клеандров работал в высшем судебном органе с февраля 2003-го по август 2016 года. Кроме того, он был доктором юридических наук, профессором и членом-корреспондентом Российской академии наук. Последние годы учёный занимал должность главного научного сотрудника сектора гражданского и предпринимательского права.

В институте особо отметили его вклад в совершенствование отечественного правосудия. В число научных интересов специалиста входили формирование судейского корпуса, обеспечение независимости и ответственности служителей Фемиды, а также развитие профессионального сообщества. За многолетнюю деятельность он получил звания заслуженного юриста и заслуженного деятеля науки РФ, ордена Дружбы, Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Прощание с Михаилом Клеандровым состоится 21 ноября в 13:00 в траурном зале Центральной клинической больницы Управделами президента РФ. Церемония пройдёт в Москве по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25. Коллеги выразили соболезнования родным и близким покойного.

Ранее Life.ru сообщал о смерти бывшего судьи Конституционного суда Бориса Эбзеева. Известный правовед ушёл из жизни 23 августа 2026 года. Он был одним из разработчиков действующей Конституции РФ, доктором юридических наук и профессором. С 2011 по 2026 год специалист входил в состав Центральной избирательной комиссии. В ЦИК его назвали человеком, стоявшим у истоков отечественного конституционного правосудия и внёсшим значительный вклад в развитие избирательной системы.